Com recuo de mais de 15% no mês, café arábica volta a ser cotado abaixo de R$ 2 mil a saca Os preços do café vêm registrando quedas expressivas em junho e já acumulam recuo superior a 15%, segundo levantamento do Cepea (Centro... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h35 )

Os preços do café vêm registrando quedas expressivas em junho e já acumulam recuo superior a 15%, segundo levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A pressão baixista está diretamente ligada ao avanço da colheita da safra brasileira 2025/26, que aumenta a oferta do grão no mercado.

Para mais detalhes sobre essa queda nos preços do café e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

