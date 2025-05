Com uso de IA, juiz aumenta em 1.100% número de sentenças em um mês Foto: CanvaTonny Luz, magistrado do Maranhão, fez a produção média de sentenças mensais saltar de 80 para 969 Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 15h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h41 ) twitter

Foto: Canva A Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão abriu sindicância sobre a conduta do juiz Tonny Carvalho Araújo Luz por suposto “uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial” – expediente que inflou acentuadamente a produção do magistrado da 2.ª Vara da Comarca de Balsas.

