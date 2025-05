Com votação quase só de funcionários, Musk cria cidade no Texas Elon Musk (foto/reprodução: x)Uma área no sul do Texas, onde fica a sede da empresa de foguetes SpaceX, de Elon Musk, agora é oficialmente... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 11h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h06 ) twitter

Elon Musk (foto/reprodução: x)Uma área no sul do Texas, onde fica a sede da empresa de foguetes SpaceX, de Elon Musk, agora é oficialmente uma cidade com um nome que remete à ficção científica: Starbase (“base estelar”, em tradução livre). A votação no sábado, 3, que criou formalmente o novo município, registrou uma margem ampla de votos favoráveis entre o pequeno grupo de eleitores que vivem lá e que são, em sua maioria, funcionários de Musk na SpaceX.

