Comemoração muito especial, de surpresa, em torno de dois aniversariantes

A tardinha de ontem foi marcado por uma comemoração muito especial, de surpresa, em torno do aniversário de uma pessoa muito querida que é Americo Buaiz Neto, vice-presidente da Rede Vitória. Tudo preparado com carinho pelos seus colegas, entre eles, Felipe Caroni, Davi Wescley e Alexandre Carvalho. Coordenando a festa, Marina Woelffel. Detalhe: Emily Varejão, namorada de Americo, que também celebra aniversário na mesma data, compareceu à surpresa e acabou sendo surpreendida junto com ele.

