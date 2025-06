Comemore o 2º Aniversário de Diablo IV Participe desta celebração infernal de 3 a 17 de junho e ganhe recompensas exclusivas Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h37 ) twitter

Santuário convoca os aventureiros para celebrar os dois anos de Diablo IV. Seja você parte da comunidade desde o começo, ou um aventureiro recém-chegado, esta é a hora de comemorar!

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as comemorações e as novidades do jogo!

