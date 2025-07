Comissão aprova auxílio a mães de crianças com deficiência Mãe com criança em cadeira de rodas - crédito: FreepikA Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 00h37 ) twitter

Folha Vitória

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1520/25, que institui o Auxílio Mãe Atípica (AMA). A medida prevê apoio financeiro e psicossocial a mães ou responsáveis legais por crianças e adolescentes com deficiência severa ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). As informações são do site Agência Câmara de Notícias.

