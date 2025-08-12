Comissão aprova projeto para acesso de pessoas com deficiência a praias Homem em cadeira de rodas na praia - crédito: FreepikComissão aprova projeto para acesso de pessoas com deficiência a praias Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Homem em cadeira de rodas na praia - crédito: Freepik A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5.337/2020, que obriga municípios com praias marítimas, fluviais ou lacustres a adaptar pelo menos uma delas para uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cientistas brasileiros identificam nova espécie de peixe pré-histórico

Reserva ovariana: é possível engravidar quando está baixa?

CEO e marido de delegada é suspeito de matar gari a tiros em briga de trânsito