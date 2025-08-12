Comissão aprova projeto para acesso de pessoas com deficiência a praias
Homem em cadeira de rodas na praia - crédito: FreepikComissão aprova projeto para acesso de pessoas com deficiência a praias
Homem em cadeira de rodas na praia - crédito: Freepik A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5.337/2020, que obriga municípios com praias marítimas, fluviais ou lacustres a adaptar pelo menos uma delas para uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As informações são da Agência Câmara de Notícias.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
