Comissão da Câmara aprova acesso a terapias regulamentadas para pessoas com TEA

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o acesso integral a intervenções terapêuticas baseadas em evidências científicas e regulamentadas pelo Ministério da Saúde. O texto altera a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante aprovação!

