Como a água da piscina pode impactar sua saúde

Foto: Divulgação/DINO

Apesar do frio intenso que afetou a maior parte dos estados do Sul e Sudeste do Brasil, o inverno já está com os dias contados: a estação mais fria do ano dá lugar à primavera no dia 22 de setembro, às 09h44 pelo horário de Brasília.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.