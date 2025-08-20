Como as mudanças prometidas pelo presidente da CBF mexem com o futebol capixaba
O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou mudanças para 2026 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)O presidente da CBF, Samir Xaud, prometeu mudanças...
O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou novidades para o futebol brasileiro já a partir da próxima temporada, que começa em janeiro em 2026. Entre elas, a redução dos Campeonatos Estaduais, mudanças no formato de disputa da Copa do Brasil e a implementação do impedimento semiautomático.
Para saber mais sobre as mudanças que podem impactar o futebol capixaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
