Como desinfetar o colchão com spray caseiro usando só 2 ingredientes Elimine ácaros do colchão com spray caseiro de vinagre e álcool. Prático, eficaz e barato, ideal para uma cama sempre limpa.

Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 09h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share