Como encontrar e derrotar Scorpion em Fortnite Fortnite recebeu um convidado especial da franquia Mortal Kombat: Scorpion agora aparece como um chefe temporário, oferecendo uma batalha... Folha Vitória|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Scorpion chegou a Fortnite como chefe limitado! Veja onde encontrar, como derrotar e quais recompensas você ganha.

Scorpion é um chefe limitado com localizações aleatórias. Derrote-o para ganhar o Medalhão First Blood e kit Mítico. Combate começa com o icônico “3, 2, 1, Fight!” de Mortal Kombat. Use Luvas do Sub-Zero e fique atento aos ataques de longo alcance.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre como derrotar Scorpion!

Leia Mais em Folha Vitória:

ChatGPT apresenta instabilidade nesta terça-feira

Fim dos saltos e desconforto nos pés: 5 cortes de cabelo estilosos deixam baixinhas 5cm maiores

Justiça estipula fiança de R$ 60 mil para influenciadora presa em Vila Velha