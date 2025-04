Como fazer um churrasco gostoso usando carne de segunda? Veja dicas para fazer um bom churrasco mesmo com carnes de segunda (Foto: Divulgação/Canva)No Dia do Churrasco, churrasqueiro mostra... Folha Vitória|Do R7 24/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Churrasco com carne de segunda

Veja dicas para fazer um bom churrasco mesmo com carnes de segunda (Foto: Divulgação/Canva) Quem disse que só dá para fazer bonito na grelha com carne de primeira? O churrasqueiro Tadeu Mathias, garante: dá, sim, para preparar um churrasco saboroso e suculento usando carnes mais acessíveis — as chamadas carnes de segunda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os segredos para um churrasco perfeito!

Leia Mais em Folha Vitória:

Marvel Rivals lança evento com cabeças gigantes e recompensas

ES tem menos de 15 mil indígenas e mulheres são maioria, aponta estudo

Motociclista morre em acidente com caminhão no Contorno