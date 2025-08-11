Como o filme “Fórmula 1” mostra quem realmente decide no mercado O novo filme “Fórmula 1”, estrelado por Brad Pitt, recém estreou no país e já deixou sua marca. Com mais de R$ 9 milhões arrecadados... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h38 ) twitter

Folha Vitória

O novo filme “Fórmula 1”, estrelado por Brad Pitt, recém estreou no país e já deixou sua marca. Com mais de R$ 9 milhões arrecadados em apenas uma semana, a produção liderou as bilheteiras no Brasil. Esse desempenho, por si só, já seria motivo de comemoração. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui, um sinal claro do público sobre o que ele quer ver nas telas, e sobre o que ele têm rejeitado.

Para entender melhor como o filme “Fórmula 1” reflete as preferências do público e o que isso significa para a indústria cinematográfica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

