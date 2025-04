Como salvar o lírio-da-paz quando ele para de florescer Imagem criada com IASaiba como salvar o lírio-da-paz quando ele para de florescer com dicas de luz, rega e adubação. Estimule novas... Folha Vitória|Do R7 15/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h26 ) twitter

Como salvar o lírio-da-paz quando ele para de florescer

Quando o lírio-da-paz (Spathiphyllum) deixa de florescer, muitos tutores acreditam que a planta está doente ou próxima do fim. Mas, na verdade, essa fase sem flores é comum e pode ser revertida com alguns cuidados simples e ajustes no cultivo. Se você ama essa planta de folhas verdes vibrantes e flores brancas elegantes, descubra agora como fazê-la florescer novamente com vigor.

