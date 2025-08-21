Concurso de quadrilhas agita a Serra neste fim de semana Foto: DivulgaçãoEtapas do Serraiá em Nova Almeida e Planalto Serrano terão prêmios de até R$ 2 mil, além de comidas típicas e atrações... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h40 ) twitter

Foto: Divulgação Barracas de comidas típicas, atrações para crianças e concurso de quadrilhas fazem parte da programação do Serraiá Supermercados BH, em Nova Almeida, na sexta-feira (22), e em Planalto Serrano, no domingo (24), sempre das 16h às 23h.

