Confira a season 6 de Call of Duty: Mobile – Gundams Arrive Prepare-se para decolar nesta nova colaboração entre Gundam e Call of Duty: Mobile na Temporada 6 além de novo Passe de Batalha Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h56 )

Folha Vitória

Mais uma incrível colaboração chega a Call of Duty: Mobile! Com a chegada da Temporada 6 – Gundams Arrive, jogadores poderão pilotar seus próprios mechas temáticos de Gundam, da lendária franquia de animes e mangás, no novo Gundam Team Deathmatch 4v4.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

