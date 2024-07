Confira as mais de 150 vagas de estágio disponíveis no CIEE-ES Foto: Reprodução/ Freepik O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 154 vagas de estágio... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 10h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 10h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 154 vagas de estágio abertas para estudantes matriculados no ensino médio, técnico e superior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Conheça os alimentos que reduzem o risco de câncer, segundo a ciência

• Flintlock: the Siege of Dawn já está disponível para PC e consoles

• Ortopedistas alertam sobre os perigos de quedas para idosos