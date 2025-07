Confira as primeiras imagens e trailer do anime Garena Free Fire Descubra as primeiras imagens da adaptação do anime de Garena Free Fire e conheça a dinâmica de Kelly e seus aliados. Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

A Garena Online Private Limited e a KADOKAWA CORPORATION revelaram na última sexta (4) as primeiras imagens da adaptação do anime de Garena Free Fire, o jogo para celular mundialmente conhecido desenvolvido e publicado pela Garena. Tanto o teaser quanto o trailer mostram os movimentos dinâmicos de Kelly, uma das personagens mais icônicas do Garena Free Fire e protagonista central da adaptação para anime. Neste emocionante prólogo, os espectadores acompanham Kelly enquanto ela e seus aliados descobrem uma conspiração oculta sob a superfície de um universo aparentemente pacífico.

