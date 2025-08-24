Logo R7.com
Confira como foi o segundo dia de Camarote da Rede no Vital

Foto: Everton NunesO espaço exclusivo reuniu parceiros, autoridades e amigos numa experiência única no maior carnaval fora de época...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Everton Nunes
Lilian Lomeu e Rabanada DJ fizeram a festa dos convidados do Camarote da Rede no Vital 2025, na noite de sábado (23), espaço exclusivo que a Rede Vitória montou no maior carnaval fora de época do Sudeste.

