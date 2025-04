Confira o que funciona no feriado do Dia do Trabalho na Grande Vitória Foto: Canva ProShoppings e serviços públicos terão funcionamento diferenciado nesta quinta-feira (1°), feriado do Dia do Trabalho.... Folha Vitória|Do R7 30/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Canva Pro Como em todos os anos, o início do mês de maio sempre começa com um feriado no dia 1°, o Dia do Trabalho. Por isso, diversos serviços públicos e privados em todo o Brasil terão o horário de funcionamento alterado, por ser um feriado nacional.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre o que funciona na Grande Vitória durante o feriado!

Leia Mais em Folha Vitória:

União e PP anunciam federação com maior bancada no Congresso

Marvel Contest of Champions é anunciado para PC e chega em breve à Steam

STJ remarca julgamento da Operação Naufrágio