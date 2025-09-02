Confira todos os jogos de setembro de 2025 aqui Setembro promete ser incrível com jogos de terror, metroidvania e muito mais. Veja quais títulos vão agitar o mês! Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Setembro de 2025 terá uma verdadeira avalanche de jogos: desde metroidvania a terror japonês, looter, esportes, remakes e indies inventivos. Abaixo, todos os títulos do mês para você se preparar para esse mês incrível:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os lançamentos!

Leia Mais em Folha Vitória:

Esta simpatia com canela e casca de laranja melhora o ambiente em poucos minutos

VÍDEO | Mulher sofre tentativa de sequestro ao passear com cachorro em Colina de Laranjeiras

Carbono Oculto: a ofensiva bilionária que expôs a fragilidade das fintechs