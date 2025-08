Confronto dos sonhos! Ken chega em Fatal Fury: City of the Wolves Personagem da série Street Fighter chega em South Town em uma grande batalha contra Terry Bogard animada por lendário diretor japonês... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h18 ) twitter

A SNK tem o orgulho de anunciar a chegada de Ken Masters, o mais novo personagem DLC a dar as caras em South Town como parte da colaboração de FATAL FURY: City of the Wolves com a série Street Fighter.

Não perca a chance de conhecer todos os detalhes dessa emocionante colaboração! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

