Confronto entre criminosos e PM termina com um ferido em Vila Velha Delegacia Regional de Vila Velha. Foto: PCES/DivulgaçãoO homem percebeu que havia sido ferido e buscou atendimento no Hospital Estadual... Folha Vitória|Do R7 19/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 19/07/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Delegacia Regional de Vila Velha. Foto: PCES/Divulgação Um confronto registrado entre criminosos armados e a Polícia Militar terminou com um homem baleado neste sábado (19), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O homem percebeu que havia sido ferido durante uma festa e buscou atendimento no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Nova Orla de Cariacica terá trânsito interditado no domingo (20) para Corrida Rústica

Mulher é esfaqueada pelas costas em rua de Vila Velha

5 tipos de alimentos que danificam os dentes sem você perceber