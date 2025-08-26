Congresso Imperdível, o qual estarei participando. I Congresso Internacional Circular Tech Skills: Inovação, Colaboração e Transformação Circular. ✨ Participe e mergulhe no Ecossistema... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h37 ) twitter

Folha Vitória

I Congresso Internacional Circular Tech Skills: Inovação, Colaboração e Transformação Circular.✨ Participe e mergulhe no Ecossistema Circular Tech SkillsAo se inscrever no Congresso, você garante um bônus exclusivo: participação por 4 meses em um espaço online colaborativo, que utiliza diversas plataformas para estimular práticas circulares, conectar líderes e desenvolver projetos transformadores.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre o Congresso e garantir sua vaga!

