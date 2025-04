Congresso no Templo Maior promete libertação e renovação espiritual Na segunda-feira, feriado, o pastor Guilherme Oliveira convida a comunidade para um evento no Templo Maior, em Vitória, com o objetivo... Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 15h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Na segunda-feira, feriado, o pastor Guilherme Oliveira convida a comunidade para um evento no Templo Maior, em Vitória, com o objetivo de combater a resistência do mal. Durante o congresso, ele compartilha o testemunho de Luziano, um empresário que enfrentou dificuldades em sua vida e viu uma transformação significativa após participar do evento. Com a ajuda de Deus, Luziano conseguiu abrir sua própria imobiliária e atrair clientes que antes estavam com suas vidas travadas.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este evento transformador!

Leia Mais em Folha Vitória:

ES recebe alertas de chuvas intensas de até 100 milímetros por dia

Quase metade das declarações de IR já entregues foi pré-preenchida

DRAGON BALL: Sparking! ZERO recebe DLC com personagens de DRAGON BALL DAIMA