Conheça 5 usos das flores da ora-pro-nóbis para turbinar sua alimentação Imagem criada com IAVeja como as flores da ora-pro-nóbis podem deixar sua alimentação mais saudável, bonita e criativa com 5 usos surpreendentes... Folha Vitória|Do R7 04/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h46 )

Conheça 5 usos das flores da ora-pro-nóbis

As flores da ora-pro-nóbis, além de encantarem com sua delicadeza, escondem um verdadeiro tesouro nutricional. Embora as folhas da planta sejam as mais conhecidas na culinária, suas flores também oferecem uma série de benefícios e possibilidades no prato. Com textura suave, sabor levemente adocicado e uma composição rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, elas se tornam aliadas valiosas para quem busca uma alimentação mais natural, colorida e nutritiva.

Saiba mais sobre como incorporar essas flores incríveis na sua dieta consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

