Conheça as 3 finalistas que vão disputar o prêmio de R$ 500 mil no Espírito Startups Foto: Everton NunesNa disputa pelo prêmio de R$ 500 mil estão Datasource Expert, Eva Desk e Greenway. Cada uma carrega uma trajetória... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h37 ) twitter

A grande final da 5ª temporada do reality Espírito Startups está chegando e a expectativa é enorme. Para esta última etapa, as empresas finalistas se empenharam ao máximo, ajustando cada detalhe de suas apresentações e estratégias para conquistar os jurados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre as startups que estão mudando o cenário do empreendedorismo!

