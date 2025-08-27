Conheça as 3 finalistas que vão disputar o prêmio de R$ 500 mil no Espírito Startups
Foto: Everton NunesNa disputa pelo prêmio de R$ 500 mil estão Datasource Expert, Eva Desk e Greenway. Cada uma carrega uma trajetória...
A grande final da 5ª temporada do reality Espírito Startups está chegando e a expectativa é enorme. Para esta última etapa, as empresas finalistas se empenharam ao máximo, ajustando cada detalhe de suas apresentações e estratégias para conquistar os jurados.
