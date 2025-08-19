Logo R7.com
Conheça as capixabas que vão defender o Brasil no Mundial de ginástica rítmica

Sofia Madeira e Geovanna Santos vão competir no Mundial (Fotos: Ricardo Bufolin e @copatsports)Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica...

Folha Vitória|Do R7

Sofia Madeira e Geovanna Santos vão competir no Mundial (Fotos: Ricardo Bufolin e @copatsports) O Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica começa nesta quarta-feira (19) no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, com duas ginastas capixabas integrando a seleção brasileira.

