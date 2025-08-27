Logo R7.com
Conheça novo colírio que promete tratar vista cansada

O Vizz é um colírio oftálmico diário indicado para tratar presbiopia em adultos

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A presbiopia — popularmente conhecida como vista cansada — é a piora natural da visão ao longo dos anos, causando a dificuldade de focar. O Vizz é um colírio oftálmico diário à base de aceclidina 1,44%, indicado para tratar este quadro em adultos, especialmente entre 40 e 55 anos.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre essa nova opção de tratamento!

