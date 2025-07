Conheça o ChatGPT Agent: seu novo concierge digital para tarefas do dia a dia O ChatGPT Agent é uma evolução do clássico chatbot. Ele conta com seu próprio computador virtual seguro, equipado com navegador (visual... Folha Vitória|Do R7 30/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h57 ) twitter

O ChatGPT Agent é uma evolução do clássico chatbot. Ele conta com seu próprio computador virtual seguro, equipado com navegador (visual e baseado em texto), terminal para executar código, APIs e integração com apps como Gmail, Google Drive, GitHub, Google Calendar e OpenTable.

Para saber mais sobre como essa nova tecnologia pode facilitar suas tarefas diárias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

