Conheça Silveira, cachorro “reitor” de universidade que encantou a web Foto: Reprodução/ Instagram @silveirapodraoMascote querido dos alunos, cão tem perfil no Instagram e até ‘cargo’ simbólico na universidade... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ Instagram @silveirapodrao Um dos assuntos que domina as redes sociais desde o fim de semana é Silveira. No X (antigo Twitter), surgiram até brincadeiras sobre organizar uma excursão para conhecer o cachorro “reitor” da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a história encantadora de Silveira!

Leia Mais em Folha Vitória:

Conta de luz: governo vai cobrar mais da classe média para isentar a baixa renda

Mulher mantida em cárcere pelo ex-companheiro é resgatada em Vila Velha

Proprietários rurais do ES terão crédito de até R$ 150 mil para barragens