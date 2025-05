Consignado CLT: veja como trocar uma dívida por outra com juros mais baixos No Crédito do Trabalhador, as taxas estão um pouco acima de 3% ao mês. Foto: FreepikSe o trabalhador encontrar uma taxa de juros mais... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h27 ) twitter

No Crédito do Trabalhador, as taxas estão um pouco acima de 3% ao mês. Foto: Freepik Desde o dia 25 de abril, os trabalhadores com empréstimo consignado tradicional ou crédito direto ao consumidor (CDC) podem migrar essas dívidas para o Crédito do Trabalhador, que fornece o recurso a trabalhadores com carteira assinada com juros mais baixos.

