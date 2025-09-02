Logo R7.com
Construtora abre 37 vagas de emprego em Cariacica e Serra

As vagas em destaque no ES são de de carpinteiro, armador, bombeiro, pedreiro, operador cremalheira, auxiliar de obras, oficial, montador...

Folha Vitória|Do R7

As vagas em destaque no ES são de carpinteiro, armador, bombeiro, pedreiro, operador cremalheira, auxiliar de obras, oficial, montador, pintor e eletricista. Foto: Divulgação / MRV A construtora mineira MRV abrirá 975 vagas de emprego em todo o Brasil, sendo 37 delas para as cidades de Cariacica e Serra. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais com experiência em construção civil.

