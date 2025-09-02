Construtora abre 37 vagas de emprego em Cariacica e Serra As vagas em destaque no ES são de de carpinteiro, armador, bombeiro, pedreiro, operador cremalheira, auxiliar de obras, oficial, montador... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h58 ) twitter

As vagas em destaque no ES são de carpinteiro, armador, bombeiro, pedreiro, operador cremalheira, auxiliar de obras, oficial, montador, pintor e eletricista. Foto: Divulgação / MRV A construtora mineira MRV abrirá 975 vagas de emprego em todo o Brasil, sendo 37 delas para as cidades de Cariacica e Serra. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais com experiência em construção civil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!

