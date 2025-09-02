Construtora abre 37 vagas de emprego em Cariacica e Serra
As vagas em destaque no ES são de de carpinteiro, armador, bombeiro, pedreiro, operador cremalheira, auxiliar de obras, oficial, montador...
As vagas em destaque no ES são de carpinteiro, armador, bombeiro, pedreiro, operador cremalheira, auxiliar de obras, oficial, montador, pintor e eletricista. Foto: Divulgação / MRV A construtora mineira MRV abrirá 975 vagas de emprego em todo o Brasil, sendo 37 delas para as cidades de Cariacica e Serra. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais com experiência em construção civil.

