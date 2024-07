Consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2024 Foto: Folha Vitória A Receita Federal abre, a partir das 10h desta quarta-feira (24), a consulta ao terceiro dos cinco... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h13 ) ‌



A Receita Federal abre, a partir das 10h desta quarta-feira (24), a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda de 2023, com a inclusão de cerca de 54,2 mil contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

