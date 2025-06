Consulta pública discute reajuste das tarifas de água e esgoto no ES Foto: Divulgação/Governo do ESConsulta sobre tarifas permite que pessoas físicas e jurídicas participem do debate sobre os valores...

Folha Vitória|Do R7 07/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share