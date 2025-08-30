Conta de luz segue mais cara com bandeira vermelha em setembro Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2 (Foto: Fernando Frazão/Agência... Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 18h17 ) twitter

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2 (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas.

