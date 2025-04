Continua escalada no consumo de café solúvel no Brasil: alta de 6,2% no primeiro trimestre de 2025 De acordo com dados atualizados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), a população do país consumiu 5,558... Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com dados atualizados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), a população do país consumiu 5,558 mil toneladas (o equivalente a 240.851 sacas de 60 kg) do produto no primeiro trimestre de 2025, representando um crescimento de 6,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. Por tipo de produto consumido, observa-se um avanço de 44,9% no freeze dried(liofilizado), para 1,013 mil toneladas, e de 0,2% no spray dried (em pó), a 4,545 mil toneladas. O consumo de todos os tipos de café solúvel importado, por sua vez, apresentou um recuo de 18%, correspondendo a apenas 167 mil kg — já incluídos no compilado total de spray e freeze dried. Para mais detalhes sobre essa tendência crescente no consumo de café solúvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Bluzz Saúde inaugura clínica na Serra

TIPZ e ECOVIAS 101 lançam campanha de segurança para os feriados de abril, com foco em direção consciente

Paciente de câncer no ES recupera as sobrancelhas e a autoestima