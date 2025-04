Contra fugas, presídio no ES recebe câmeras com IA que detecta grito, tiro e quebra de vidro Foto: Divulgação/ SejusCom investimento de R$ 10 milhões, sistema promete identificar em tempo real as atividades suspeitas ou tentativas... Folha Vitória|Do R7 15/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h47 ) twitter

Foto: Divulgação/ Sejus Câmeras com infravermelho, microfone que detecta áudios, como grito, tiro e quebra de vidro podem parecer algo futurístico, mas essa já é a realidade tecnologia do sistema de videomonitoramento perimetral do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre segurança nas unidades prisionais!

