Folha Vitória |Do R7

Controle Project Defiant da Sony promete ultra-low latency Conheça o Project Defiant da Sony, o controle perfeito para fãs de jogos de luta e arcade com ultra-responsividade.

A Sony anunciou oficialmente o controle Project Defiant da Sony, voltado para fãs de jogos de luta e arcade. O novo gamepad promete uma experiência de ultra-responsividade graças à tecnologia PlayStation Link, que proporciona conexão com latência ultra-baixa tanto no PlayStation 5 quanto no PC.

