Cooabriel aposta no cacau e lança projeto-piloto na Bahia em parceria com a Cargill A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, inicia em setembro um projeto-piloto voltado ao setor cacaueiro, no município... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 00h37 )

A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, inicia em setembro um projeto-piloto voltado ao setor cacaueiro, no município de Camacã, no sul da Bahia. A iniciativa vai envolver produtores que, além do conilon, também cultivam cacau em seus sistemas produtivos, reforçando a diversificação e o potencial das propriedades rurais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto inovador!

