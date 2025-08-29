Logo R7.com
Cooabriel aposta no cacau e lança projeto-piloto na Bahia em parceria com a Cargill

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

A Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do Brasil, inicia em setembro um projeto-piloto voltado ao setor cacaueiro, no município de Camacã, no sul da Bahia. A iniciativa vai envolver produtores que, além do conilon, também cultivam cacau em seus sistemas produtivos, reforçando a diversificação e o potencial das propriedades rurais.

