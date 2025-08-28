Copa Vitória das Comunidades: saiba tudo sobre a final feminina entre Luso Serrano e Estadual
Queren, do Luso Serrano, e Milena, do Estadual, estão animadas para a decisão (Foto: Acervo pessoal)A final feminina da Copa Vitória...
Queren, do Luso Serrano, e Milena, do Estadual, estão animadas para a decisão (Foto: Acervo pessoal) Um time é “veterano” na competição e chega à final pela quarta vez consecutiva. O outro é estreante, mas já vai decidir o título em sua primeira participação. É neste cenário que Estadual e Luso Serrano vão fazer a final feminina da Copa Vitória das Comunidades.
Queren, do Luso Serrano, e Milena, do Estadual, estão animadas para a decisão (Foto: Acervo pessoal) Um time é “veterano” na competição e chega à final pela quarta vez consecutiva. O outro é estreante, mas já vai decidir o título em sua primeira participação. É neste cenário que Estadual e Luso Serrano vão fazer a final feminina da Copa Vitória das Comunidades.
Não perca a chance de acompanhar todos os detalhes dessa emocionante final! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Não perca a chance de acompanhar todos os detalhes dessa emocionante final! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: