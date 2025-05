Copom eleva juros básicos da economia para 14,75% ao ano Sede do Banco Central, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilEssa foi a sexta alta seguida da Selic. A taxa está no maior... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 19h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Sede do Banco Central, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o Banco Central (BC) aumentar mais uma vez os juros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa decisão impactante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Marido que tentou queimar esposa vítima de AVC é condenado a 25 anos de prisão

Incêndio do lado de fora de casa atinge veículo em São Mateus

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 07 de maio de 2025