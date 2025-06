Coquetel concorrido para lançamento de cobiçado perfume de nicho Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 00h36 ) twitter

Os perfumes de nicho chegaram pra ficar. São criados por marcas especializadas em produtos de alta qualidade, com ingredientes raros, em lotes pequenos, para consumidores high ticket, em busca de fragrâncias complexas e diferentes das encontradas no mercado de massa. A criação é artesanal e a distribuição seletiva. O preço pode ser três ou quatro vezes maior do que o de um perfume de grife comum. Para apresentar uma novidade desse mercado, de olho no Dia dos Namorados, Luciana Melo recebeu, semana passada, no Tetto Rooftop com uma guest list seleta. Confira a galeria…

