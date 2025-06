Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em Cariacica Carro encontrado carbonizado em Cariacica (Reprodução: TV Vitória)Veículo foi localizado em estrada de chão no bairro Vila Cajueiro... Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h57 ) twitter

Um carro queimado foi encontrado com um corpo carbonizado no banco traseiro na tarde de sábado (28), em uma estrada de chão no bairro Vila Cajueiro, em Cariacica. O local, de difícil acesso, fica próximo a uma fábrica de asfalto.

