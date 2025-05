Corpo de arquiteto desaparecido após show da Lady Gaga é encontrado Foto: reprodução/InstagramIgor Sousa havia desaparecido no último dia 4 de maio depois de mergulhar no mar de Copacabana, no Rio de... Folha Vitória|Do R7 11/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: reprodução/InstagramUm corpo com as características do arquiteto Igor Sousa, que havia desaparecido no dia 4 de maio após entrar no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi encontrado próximo às Ilhas Cagarras na manhã deste sábado, 10. Ele e o companheiro, Wesley Danilo, tinham estado na cidade para assistir ao show da cantora Lady Gaga – a apresentação ocorreu no dia anterior ao desaparecimento.

