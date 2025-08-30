Corpo de jovem desaparecido é encontrado em área de mata na Serra
Região de mata onde o corpo foi encontrado. Foto: TV Vitória/ReproduçãoDaniel Souza Santana, de 19 anos, que estava desaparecido há...
Região de mata onde o corpo foi encontrado. Foto: TV Vitória/Reprodução O corpo de Daniel de Souza Santana, de 19 anos, foi encontrado em uma área de mata entre os bairros Nova Zelândia e Vila Nova de Colares, na Serra. O jovem estava desaparecido há 8 dias e a família acredita que ele pode ter sido vítima de um crime relacionado ao tráfico de drogas.
Região de mata onde o corpo foi encontrado. Foto: TV Vitória/Reprodução O corpo de Daniel de Souza Santana, de 19 anos, foi encontrado em uma área de mata entre os bairros Nova Zelândia e Vila Nova de Colares, na Serra. O jovem estava desaparecido há 8 dias e a família acredita que ele pode ter sido vítima de um crime relacionado ao tráfico de drogas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso trágico.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso trágico.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: