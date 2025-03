Corpo de menino morto a facadas pela irmã é enterrado na Serra Foto: Reprodução/Folha VitóriaCrime aconteceu no sábado (22), no apartamento onde os dois moravam Folha Vitória|Do R7 24/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h27 ) twitter

Foto: Reprodução/Folha Vitória

Foi enterrado na tarde de domingo (24) o corpo do menino de 7 anos morto a facadas dentro de casa em um condomínio da Serra. A cerimônia aconteceu no Cemitério Municipal de São Domingos, no mesmo município, e reuniu familiares da vítima.

