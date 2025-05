Corpo de Sebastião Salgado é cremado em Paris e cinzas vão vir para MG As cinzas de Salgado serão espalhadas pelo Instituto Terra. A instituição se dedicava à recuperação ambiental do Vale do Rio Doce

Folha Vitória|Do R7 30/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share