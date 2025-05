Corpo é encontrado na região onde carro caiu no mar na Enseada do Suá Corpo foi encontrado na Enseada do Suá (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Corpo foi encontrado boiando na água e polícia aguarda resultado... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 11h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Corpo foi encontrado na Enseada do Suá (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Um corpo foi encontrado no deck embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (05). A região é a mesma onde um carro caiu no mar na madrugada de domingo (04).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Pokémon GO anuncia campanha “Pokémon GO: Nossa Língua”

Romance visual Best Served Cold lança hoje (05) no PC

Leilões da Caixa têm imóveis com lances a partir de R$ 46 mil. Veja como participar